Eskişehir'de 2 firari hükümlü yakalandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda, hakkında "bilişim sistemleri ile dolandırıcılık" suçundan kesinleşmiş 21 yıl 7 gün hapis cezası bulunan M.G. ile "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.Ç'yi yakaladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.