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        Eskişehir'de 2 firari hükümlü yakalandı

        Eskişehir'de haklarında kesinleşmiş hapis kararı bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 15:32 Güncelleme: 02.11.2024 - 15:32
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        Eskişehir'de 2 firari hükümlü yakalandı
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        Eskişehir'de haklarında kesinleşmiş hapis kararı bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda, hakkında "bilişim sistemleri ile dolandırıcılık" suçundan kesinleşmiş 21 yıl 7 gün hapis cezası bulunan M.G. ile "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.Ç'yi yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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