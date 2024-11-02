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        AK Parti İl Başkanı Albayrak, ESKİ'yi su yükleme cihazlarındaki arıza nedeniyle eleştirdi

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ESKİ) kullanma suyu yükleme noktalarında yaşanan sistem arızası nedeniyle tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 16:04 Güncelleme: 02.11.2024 - 16:04
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        AK Parti İl Başkanı Albayrak, ESKİ'yi su yükleme cihazlarındaki arıza nedeniyle eleştirdi
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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ESKİ) kullanma suyu yükleme noktalarında yaşanan sistem arızası nedeniyle tepki gösterdi.

        Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir halkının belediyecilik hizmetlerinde çağın gereklerine uygun, modern bir yapı beklerken, ESKİ'nin büyük çaplı sistem arızası nedeniyle su yükleme cihazlarının devre dışı kalmasının kurumun liyakatsiz yapısının açık bir kanıtı olduğunu kaydetti.

        Vatandaşların su gibi temel bir ihtiyaç için ALO 185 hattına mahkum eden bu durumun belediyenin dijitalleşme ve teknolojiden ne kadar uzak olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini savunan Albayrak, "Hemşehrilerimiz çağdışı bu uygulamaları hak etmiyor. CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesini, modern teknolojiye ve dijital çözümlere duyarsız kalmaktan vazgeçmeye, şehrimizi, liyakatli, adil ve şeffaf bir kadroyla yönetmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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