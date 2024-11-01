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        Eskişehir'de 2 kişiyi silahla yaralayan kar maskeli şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 2 ayrı olayda 2 kişiyi silahla yaralayan kar maskeli zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 10:42 Güncelleme: 01.11.2024 - 10:42
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        Eskişehir'de 2 kişiyi silahla yaralayan kar maskeli şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 2 ayrı olayda 2 kişiyi silahla yaralayan kar maskeli zanlı tutuklandı.

        Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'a dün kar maskesiyle gelerek biri husumetlisi 2 kişiyi silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Eren O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen Eren O, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Eren O, yüzünü kar maskesiyle gizleyerek, husumetlisi olduğu iddia edilen eğlence mekanı çalışanı F.G'yi silahla vurmak için arkasından yaklaşmış, bu sırada silahının tutukluk yapması sonucu olay yerinden kaçmaya çalışırken rastgele ateş etmişti.

        Şüphelinin silahından çıkan kurşunla sokakta bulunan G.H. bacağından yaralanmıştı.

        Daha sonra aynı sokağa yeniden dönen Eren O, bu kez husumetlisi F.G'yi tabancayla sırtından yaralamış, iki yaralı da sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

        Silahlı saldırı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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