Eskişehir'de 2 kişiyi silahla yaralayan kar maskeli şüpheli tutuklandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 2 ayrı olayda 2 kişiyi silahla yaralayan kar maskeli zanlı tutuklandı.

Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'a dün kar maskesiyle gelerek biri husumetlisi 2 kişiyi silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Eren O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen Eren O, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Eren O, yüzünü kar maskesiyle gizleyerek, husumetlisi olduğu iddia edilen eğlence mekanı çalışanı F.G'yi silahla vurmak için arkasından yaklaşmış, bu sırada silahının tutukluk yapması sonucu olay yerinden kaçmaya çalışırken rastgele ateş etmişti.