Eskişehir 147 milyon dolarla aylık ihracat rekoru kıran iller arasında ilk sırada yer aldı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ekim ayı ihracat verilerine göre, Eskişehir'in aylık ihracat rekoru kıran iller arasında ilk sırada yer aldığını bildirdi.

Küpeli, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir'in 2023 yılı ekim ayında 129 milyon dolar olan ihracatının, bu yıl ekim ayında yüzde 14,5'lik artışla 147 milyon dolara yükseldiğini belirtti.

Eskişehir'in aylık ihracat rekoru kıran iller arasında ilk sırada yer aldığını, bu başarının arkasında sanayicilerin özverili çalışmaları, yüksek teknolojiye yapılan yatırımlar ve katma değerli üretime verilen önemin yattığını kaydeden Küpeli, "Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi olarak hedefimiz, sanayimizi 2025 ve 2030 yıllarına yönelik büyüme stratejilerimizle daha da güçlendirmek ve şehrimizi, Türkiye'nin ihracat üssü haline getirmektir. Yıl sonunda hedeflediğimiz ihracat rakamına ulaşmak için uygun bir seyirle devam ediyoruz. Bu başarıda çok büyük emekleri olan sanayicilerimizi ve tüm çalışanlarımızı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Eskişehir olarak ihracatta gösterdiklerini bu başarının, sanayinin dinamizmini ve katma değerli üretim konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Küpeli, "Eskişehir olarak, dünya pazarında rekabet gücümüzü her geçen gün artırıyor ve ihracatta yeni rekorlara imza atıyoruz. Ara vermeden üretmeye devam eden sanayicilerimizin katkılarıyla, ülkemizin yeni ihracat hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Belirledikleri ihracat hedeflerine ulaşmak adına sanayicilerin yenilikçi ve sürdürülebilir üretim yöntemlerine yönelmeleri gerektiğine değinen Küpeli, şöyle devam etti: