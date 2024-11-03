Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici, organ bağışının önemine dikkati çekti

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, organ bağışı sayesinde hastaların hayat kalitesinin arttığını ve bu sayede birçok kişinin hayata tutunabildiğini bildirdi.

Bildirici, yaptığı yazılı açıklamada, organ bağışının, bir kişinin yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesi olarak tanımlandığını belirtti.

Her bağışın yeni bir hayat anlamına geldiğini vurgulayan Bildirici, gönüllülük esasına dayalı olarak, 18 yaş üzerindeki herkesin organ bağışçısı olarak bir başka kişinin hayatını kurtarabileceğini kaydetti.

Kişinin hayattayken organ ve dokularını bağışlayabileceği gibi ölümünden sonra ailesinin de organlarının bağışlanmasını sağlayabileceğini ifade eden Bildirici, organ bağışında ve organ nakli operasyon sayısında her geçen yıl düzenli bir artış olduğunu ancak hala organ bekleyen hastalar için yeterli sayıya ulaşamadıklarını vurguladı.

Bildirici, organ nakli yapılacak hastaların kan grubu, doku uyumu ve tıbbi aciliyet durumuna göre belirlendiğini, organ nakil sürecinde cins, ırk, din, zengin-fakir ayrımı yapılmadığını aktararak, organ bağışı yapmak isteyenlerin, sağlık müdürlükleri, yetkili hastaneler, toplum sağlığı merkezleri ya da aile hekimlerine başvurarak veya e-Nabız üzerinden organ bağışçısı olabileceğinin bilgisini verdi.