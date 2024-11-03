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        Eskişehir'de "Ötekileştirilmiş" resim sergisi açıldı

        Eskişehir'de, ressam Ömer Kuruş'un insan hakları ihlalleri ve doğa sorunlarını konu alan "Ötekileştirilmiş-Radikal Bir Sanatsal Yüzleşme" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 18:37 Güncelleme: 03.11.2024 - 18:48
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        Eskişehir'de "Ötekileştirilmiş" resim sergisi açıldı
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        Eskişehir'de, ressam Ömer Kuruş'un insan hakları ihlalleri ve doğa sorunlarını konu alan "Ötekileştirilmiş-Radikal Bir Sanatsal Yüzleşme" sergisi açıldı.

        Odunpazarı Oda Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışı, Oda Sanat Galerisi Küratörü Özlem Kanat'ın konuşmasıyla başladı.

        Kanat'ın ardından söz alan Kuruş, insan hakları ihlalleri, doğanın yok edilmesi, sivillerin öldürülmesi gibi çeşitli sorunları resmettiğini söyledi.

        Kuruş, hayatının sonuna kadar gerçekleştirmek istediği bir hayalinin olduğunu belirterek "O da her ülkeden sanatçıların katılacağı bir topluluk oluşturmak ve dünyanın sorunlarına odaklanan eserler vermek. Bu sanat topluluğu dünyadaki gerekli çözümlere, Filistin'de süregeldiği gibi diğer ülkelerde devam eden savaşlarla alakalı, orman yangınları gibi düzeltilmesi gereken konularca birçok eser verecek. Bu hayalimi gerçekleştirdiğimde herkes tek bir sorun üzerinden eserler vererek dünya sorunlarını gündeme getirecek." diye konuştu.

        Sanatçının farklı ışık teknikleriyle ayrı bir odada sergilenen 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerinin anlatıldığı özel eseri de ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.

        Sergi, 11 Kasım'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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