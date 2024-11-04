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        Eskişehir merkezli yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Eskişehir merkezli operasyonda, sosyal medya hesaplarından yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 11:31 Güncelleme: 04.11.2024 - 11:45
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        Eskişehir merkezli yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir merkezli operasyonda, sosyal medya hesaplarından yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "bilişim sistemlerinin, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçunu işledikleri öne sürülen zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

        Eskişehir ve İstanbul'da 5 şüphelinin, sosyal medyada "yüksek kazanç, forex kazanç, yatırım temsilcisi" gibi başlıklarla internet sitelerine aldatıcı linklerle yönlendirdikleri mağdurların para yatırmalarını sağlayarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

        2 ilde ekiplerce eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli yakalandı.

        Operasyon kapsamında, dijital materyaller, başka kişilere ait çok sayıda banka ve kredi kartı ile kullanıma hazır sim kartlar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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