Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de Atatürk Lisesi'nden 40 yıl önce mezun olan lise arkadaşları, öğrencilerle buluştu

        Eskişehir'de Atatürk Lisesi'nden 1984 yılında mezun olan yaklaşık 100 lise arkadaşı, 40 yıl sonra aynı okulda öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 12:34 Güncelleme: 04.11.2024 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de Atatürk Lisesi'nden 40 yıl önce mezun olan lise arkadaşları, öğrencilerle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de Atatürk Lisesi'nden 1984 yılında mezun olan yaklaşık 100 lise arkadaşı, 40 yıl sonra aynı okulda öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi.

        Atatürk Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle buluşan mezunlar, onlara kariyerleri açısından önerilerde bulundu.

        Aralarında diplomat, bürokrat ve üst düzey yönetici gibi birçok meslekten kişinin bulunduğu mezunlar grubu, başarı hikayelerini öğrencilerle paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Otomotiv pazarı 1 milyon adede koşuyor
        Otomotiv pazarı 1 milyon adede koşuyor
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        Soğuk ve kurak!
        Soğuk ve kurak!
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        "Penaltı kararı yanlış"
        "Penaltı kararı yanlış"
        İstanbul Nişantaşı'da bıçaklı düello!
        İstanbul Nişantaşı'da bıçaklı düello!
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        "Sandığınız gibi değil"
        "Sandığınız gibi değil"
        "Eski eşimle ilişkisi var" dehşeti! Kurşun yağdırıp kabzayla vurdu!
        "Eski eşimle ilişkisi var" dehşeti! Kurşun yağdırıp kabzayla vurdu!
        Sermaye artırımı planı!
        Sermaye artırımı planı!
        Donald Trump'ın kampanyasında neler öne çıktı?
        Donald Trump'ın kampanyasında neler öne çıktı?
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"

        Benzer Haberler

        Lösemiden oğlunu kaybeden anne evladının adını başkanlığını yaptığı spor ku...
        Lösemiden oğlunu kaybeden anne evladının adını başkanlığını yaptığı spor ku...
        Eskişehir ve İstanbul'da yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan 5 şüph...
        Eskişehir ve İstanbul'da yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan 5 şüph...
        Eskişehir merkezli yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık operasyo...
        Eskişehir merkezli yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık operasyo...
        Eskişehir Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulamasında çalışmalar sürüyor
        Eskişehir Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulamasında çalışmalar sürüyor
        Guandong ve Hong Kong'da müzikle dostluk köprüsü kuruldu
        Guandong ve Hong Kong'da müzikle dostluk köprüsü kuruldu
        Eskişehir'de "Ötekileştirilmiş" resim sergisi açıldı
        Eskişehir'de "Ötekileştirilmiş" resim sergisi açıldı