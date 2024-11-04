Eskişehir'de Atatürk Lisesi'nden 40 yıl önce mezun olan lise arkadaşları, öğrencilerle buluştu

Aralarında diplomat, bürokrat ve üst düzey yönetici gibi birçok meslekten kişinin bulunduğu mezunlar grubu, başarı hikayelerini öğrencilerle paylaştı.

Eskişehir'de Atatürk Lisesi'nden 1984 yılında mezun olan yaklaşık 100 lise arkadaşı, 40 yıl sonra aynı okulda öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi.

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