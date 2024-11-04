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        Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde "mikrodalga ablasyon" tekniğini uygulanmaya başlandı

        Eskişehir'de, Yunus Emre Devlet Hastanesinde Girişimsel Radyoloji Biriminde görevli doktorlar tarafından "mikrodalga ablasyon" olarak adlandırılan yakma tedavisinin uygulanmaya başlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 14:37 Güncelleme: 04.11.2024 - 14:39
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        Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde "mikrodalga ablasyon" tekniğini uygulanmaya başlandı
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        Eskişehir'de, Yunus Emre Devlet Hastanesinde Girişimsel Radyoloji Biriminde görevli doktorlar tarafından "mikrodalga ablasyon" olarak adlandırılan yakma tedavisinin uygulanmaya başlandığı bildirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yenilikçi bir tedavi yöntemi olan mikrodalga ablasyon işleminin, minimal invaziv (küçük kesi) bir tedavi seçeneği olarak hastalara sunulduğunu belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Girişimsel Radyoloji hekimlerinden Uzm. Dr. Mehmet Birinci, mikrodalga ablasyonun tıpkı mutfakta kullanılan mikrodalga fırınlara benzer bir mekanizma ile çalıştığını ve doku içerisindeki su moleküllerini dalgalarla hareket ettirerek sürtünme yoluyla ısı ürettiğine değinerek, "Bu ısı, anormal dokuları tahrip etmek amacıyla kullanılıyor. İşlem küçük kesi yapısı sayesinde hastalar için önemli bir tedavi avantajı sunuyor." ifadesini kullandı.

        Tiroid nodül ablasyonunun ise tiroid bezine iğneyle girilerek nodüllerin ısı yoluyla tahrip edilmesi işlemi olduğunu aktaran Birinci, bu tedavinin nodüllere bağlı semptomları azaltmak veya tamamen ortadan kaldırmak için kullanıldığını kaydetti.

        Uzm. Dr. İrfan Okumuşer ise mikrodalga ablasyon işleminin genellikle lokal anestezi altında yapıldığını ve hastaların çoğunlukla aynı gün taburcu olduğuna dikkati çekerek, "Bu yöntem özellikle kalp aritmisi, kanser ve kronik ağrı gibi çeşitli tıbbi durumlarda güvenli ve etkili bir tedavi seçeneği sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Tiroid nodül ablasyonunun ameliyat riski yüksek olan veya ameliyat olmak istemeyen hastalarda tercih edildiğini aktaran Okumuşer, "Ayrıca, tekrarlayan nodüller, yutma güçlüğü veya kozmetik kaygıları olan hastalar için de bu yöntem uygun bir tedavi seçeneği sunuyor." ifadelerini kullandı.

        Her iki hekim de Yunus Emre Devlet Hastanesinin mikrodalga ablasyon ve tiroid nodül ablasyonu gibi ileri teknolojilerle hastalarına en iyi sağlık hizmetini sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

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