Eskişehir'de bir kişi inşaatta ölü bulundu

Hayatını kaybeden Ural Alpçetin'in bir süredir eşiyle sorun yaşadığı ve inşaatta vakit geçirdiği öne sürüldü.

Görgü tanığı Ekrem Turan, gazetecilere, iş için inşaata inceleme yapmak amacıyla geldiklerinde Alpçetin'in cesedini gördüklerini söyledi.

Yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Ural Alpçetin (79) olduğu tespit edildi.

Arkadaşıyla birlikte Ertuğrulgazi Mahallesi Çilem Caddesi'nde inşaat halindeki bir binayı incelemeye gelen Ekrem Turan, bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

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