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        Eskişehir'de bir kişi inşaatta ölü bulundu

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki inşatta bir kişi ölü halde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 16:57 Güncelleme: 04.11.2024 - 17:56
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        Eskişehir'de bir kişi inşaatta ölü bulundu
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki inşatta bir kişi ölü halde bulundu.

        Arkadaşıyla birlikte Ertuğrulgazi Mahallesi Çilem Caddesi'nde inşaat halindeki bir binayı incelemeye gelen Ekrem Turan, bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

        İhbar üzerine, olay yerine polis ekipleri geldi.

        Yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Ural Alpçetin (79) olduğu tespit edildi.

        Görgü tanığı Ekrem Turan, gazetecilere, iş için inşaata inceleme yapmak amacıyla geldiklerinde Alpçetin'in cesedini gördüklerini söyledi.

        Durumu polis ekiplerine bildirdiklerini anlatan Turan, yaşamını yitiren Alpçetin'i tanımadıklarını belirtti.

        Alpçetin'in cenazesi, belediye tabibi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Hayatını kaybeden Ural Alpçetin'in bir süredir eşiyle sorun yaşadığı ve inşaatta vakit geçirdiği öne sürüldü.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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