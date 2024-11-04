GÜNCELLEME - Eskişehir merkezli yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Operasyon kapsamında, dijital materyaller, başka kişilere ait çok sayıda banka ve kredi kartı ile kullanıma hazır sim kartlar ele geçirildi.

Eskişehir ve İstanbul'da 5 şüphelinin, sosyal medyada "yüksek kazanç, forex kazanç, yatırım temsilcisi" gibi başlıklarla internet sitelerine aldatıcı linklerle yönlendirdikleri mağdurların para yatırmalarını sağlayarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "bilişim sistemlerinin, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçunu işledikleri öne sürülen zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

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