Eskişehir'de asayiş
Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 şüphelinin izinsiz kazı yapacakları ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen kazı alanında yapılan aramada el dedektörü, pointer cihazı ve 6 muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında 2863 sayılı "Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.
- Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 2 şüphelinin üzerlerinde bulundurdukları uyuşturucuları satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisine ulaştı.
Ekiplerce şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, 33 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan soruşturma başlatıldı.
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