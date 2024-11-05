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        Eskişehir'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi

        Eskişehir'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 12:13 Güncelleme: 05.11.2024 - 12:13
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        Eskişehir'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi
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        Eskişehir'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kent genelinde İl Göç Müdürlüğü çalışmaları, okulların güvenliği, karayolu trafik güvenliği, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele ile asayiş konularının değerlendirildiği toplantıya ilgili kurum yöneticileri de katıldı.

        Toplantının açılış konuşmasında güvenli ve huzurlu bir kent için tüm kurumların iş birliği içinde çalışmasının önemine değinen Vali Hüseyin Aksoy, okulların güvenliğinin sağlanmasının öncelikli konular arasında yer aldığını söyledi.

        Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydeden Aksoy, gençlerin korunması için emniyet ve jandarma birimlerinin etkin çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. Vatandaşların da yapılan çalışmalara desteğinin önemli olduğunu vurgulayan Aksoy, kazaların önlenmesi için sürücülerin trafik kurallarına uymalarının denetlenmesinin önem taşıdığını vurguladı.

        Toplantı, ilgili birimlerin bilgilendirme sunumları ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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