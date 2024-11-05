AK Parti'nin Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçe kongreleri yapıldı
Eskişehir'de, AK Parti 8. Olağan İlçe Kongreleri kapsamında Sarıcakaya'da Hikmet Aknur, Mihalgazi'de Ali Akkar ilçe başkanlıklarına yeniden seçildi.
Eskişehir'de, AK Parti 8. Olağan İlçe Kongreleri kapsamında Sarıcakaya'da Hikmet Aknur, Mihalgazi'de Ali Akkar ilçe başkanlıklarına yeniden seçildi.
AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik ruhuyla yürüttükleri ilçe kongrelerine devam ettiklerini belirtti.
Dönmez, teşkilatın ve hemşehrilerinin büyük coşkusuyla kongrelerini sürdürdüklerini kaydederek, "Göreve seçilen Hikmet Aknur ve Ali Akkar başkanlarımızı ve yönetimlerini tebrik ediyor, yeni dönemde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ise Sarıcakaya ve Mihalgazi'nin yerinin farklı olduğunu ifade ederek, "Güzel ve şirin ilçelerimiz Sarıcakaya ve Mihalgazi'de kongrelerimizi büyük bir heyecanla gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde de bu şekilde birlik içinde olmalı ve çalışmaya devam etmeliyiz. Kongrelerde seçilen başkanlarımızı ve yönetimlerini kutluyorum." değerlendirmesini yaptı.
AK Parti'de kongrelerin, yenilenme ve birlik beraberliğin perçinlenme sürecinin bir parçası olduğunu vurgulayan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ise şunları kaydetti:
"Bu kongreler yeni hedeflere doğru hep birlikte ilerleyişimizin başlangıcıdır. Sarıcakaya ve Mihalgazi'nin geleceği için daha fazla çalışmaya, daha fazla üretmeye ve daha fazla gayret etmeye kararlıyız. Ak yaşmaklı hanımlar, önümüzdeki süreçte özellikle sizlere büyük görev düşüyor. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere ayrı değer verdiğini çok iyi biliyorum. Bunun karşılığını veriyorsunuz ki burada bir belediyemiz var ve gururlu şekilde konuşabiliyoruz. Sizlere ve bütün ilçe teşkilatımıza, davamız için gayret eden her bir kardeşime ayrıca teşekkür ediyorum. Sizlerin desteğiyle, deyim yerindeyse kaleleri içeriden fethetmeye devam edecek, Sarıcakaya’yı ve Mihalgazi’yi daha güzel yarınlara taşımak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."
Kongrelere, AK Parti Genel Merkez Koordinatörü Yasir Çelik, Sarıcakaya Belediye Başkanı Ahmet Dönmez, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, ilçe başkanları ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.
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