AK Parti'nin Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçe kongreleri yapıldı

Eskişehir'de, AK Parti 8. Olağan İlçe Kongreleri kapsamında Sarıcakaya'da Hikmet Aknur, Mihalgazi'de Ali Akkar ilçe başkanlıklarına yeniden seçildi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik ruhuyla yürüttükleri ilçe kongrelerine devam ettiklerini belirtti.

Dönmez, teşkilatın ve hemşehrilerinin büyük coşkusuyla kongrelerini sürdürdüklerini kaydederek, "Göreve seçilen Hikmet Aknur ve Ali Akkar başkanlarımızı ve yönetimlerini tebrik ediyor, yeni dönemde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ise Sarıcakaya ve Mihalgazi'nin yerinin farklı olduğunu ifade ederek, "Güzel ve şirin ilçelerimiz Sarıcakaya ve Mihalgazi'de kongrelerimizi büyük bir heyecanla gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde de bu şekilde birlik içinde olmalı ve çalışmaya devam etmeliyiz. Kongrelerde seçilen başkanlarımızı ve yönetimlerini kutluyorum." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti'de kongrelerin, yenilenme ve birlik beraberliğin perçinlenme sürecinin bir parçası olduğunu vurgulayan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ise şunları kaydetti: