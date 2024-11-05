Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi'nde organ bağışı standı kuruldu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla ESOGÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Transplantasyon Ünitesi tarafından hastalar ve hasta yakınlarına yönelik bilgilendirme standı kuruldu.

Organ bağışı hakkında bilgilendirmede bulunularak broşür dağıtımı yapılan stantta, bağış yapmak isteyenlerin form doldurmaları da sağlandı.

Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Yıldız, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Ulaş, Başmüdürü Ayşe Kırcı ve organ nakil koordinatörleri Tarık Uca ile Elif Hiçyılmaz etkinliğe katılarak, hastanede yapılan nakiller hakkında bilgi verdi.