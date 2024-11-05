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        Eskişehir Valisi Aksoy, İl Sağlık Müdürü Bildirici'yi kabul etti

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici ve beraberindekileri kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 17:11 Güncelleme: 05.11.2024 - 17:16
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        Eskişehir Valisi Aksoy, İl Sağlık Müdürü Bildirici'yi kabul etti
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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici ve beraberindekileri kabul etti.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bildirici ve sağlık personelini makamında ağırlayan Aksoy, organ bağışının, bir insanın hayatını kurtarmak ve başkalarının yaşamını iyileştirmek yapılabilecek en büyük ve en anlamlı bağış olduğunu bildirdi.

        Organ bağışının sadece organ nakline ihtiyaç duyan hastalar için değil, toplumun genel sağlığı için de büyük önem taşıdığını belirten Aksoy, şunları kaydetti:

        "Bu süreç, bir organın bir hayat kurtarabileceği ve umut bekleyen birçok hasta için yeni bir yaşamın kapısını aralayabileceği gerçeği ile şekillenmektedir. Toplum olarak organ bağışı konusunda daha duyarlı ve bilinçli olmamız gerekmektedir. Bu nedenle, Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi eğitim programına organ bağışı konusunu dahil ettik. Halkımızın organ bağışı konusunda daha fazla bilinçlendirilmesi ve teşvik edilmesi için hep birlikte çalışmalıyız."

        Aksoy, Bildirici'den Eskişehir'deki organ nakli hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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