Eskişehir Valisi Aksoy, İl Sağlık Müdürü Bildirici'yi kabul etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici ve beraberindekileri kabul etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bildirici ve sağlık personelini makamında ağırlayan Aksoy, organ bağışının, bir insanın hayatını kurtarmak ve başkalarının yaşamını iyileştirmek yapılabilecek en büyük ve en anlamlı bağış olduğunu bildirdi.

Organ bağışının sadece organ nakline ihtiyaç duyan hastalar için değil, toplumun genel sağlığı için de büyük önem taşıdığını belirten Aksoy, şunları kaydetti: