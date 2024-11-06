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        Minyatür çömlekleriyle marka olmayı hedefliyor

        ZEHRA ONGAN - Eskişehir'de yaşayan kimya mühendisi Esra Köse Dönmez, hobi olarak başladığı seramik tutkusunu evinin bir odasında minyatür çömlekler yaparak sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 11:40 Güncelleme: 06.11.2024 - 11:40
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        Minyatür çömlekleriyle marka olmayı hedefliyor
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        ZEHRA ONGAN - Eskişehir'de yaşayan kimya mühendisi Esra Köse Dönmez, hobi olarak başladığı seramik tutkusunu evinin bir odasında minyatür çömlekler yaparak sürdürüyor.

        İstanbul'da dünyaya gelen ve Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra uzun yıllar ambalaj sektöründe kalite yöneticisi olarak çalışan 40 yaşındaki Dönmez'in seramik sanatına ilgisi, 2016'da ailece Eskişehir'e yerleşmelerinden sonra başladı.

        Bu alanda kurslara katılıp internetten videolar izleyerek kendini geliştiren Dönmez, Kovid-19 salgını döneminde eşinin matkap motorundan yaptığı küçük çarkı kullanarak minyatür çömlekler imal etti.

        İş hayatına 2022'de ara vermesinin ardından yoğunlaştığı sanatta dekoratif amaçlı yüzlerce eser üreten Dönmez, bazı dernek ve kuruluşlarda sergi ve atölye çalışmalarında yer aldı.

        Etkinliklerde eserlerini tanıtan Dönmez, marka tescilini yaptırarak atölye açmayı hedefliyor.

        Esra Köse Dönmez, AA muhabirine, minyatür seramik yapımı için küçük bir çömlekçi tornasının gerekli olduğunu, büyük tornaya göre daha hızlı üretim yapabildiğini söyledi.

        Küçük miktarda seramik çamurunun minyatür çömlekleri üretmek için yeterli olduğunu belirten Dönmez, "Minyatür seramiklerin yapım süreci oldukça kısa. Evinizin mutfağında bile çalışabilirsiniz, ben de orada başladım. Büyük tornaya göre çevre daha temiz kalıyor, bu nedenle çalışması daha kolay." dedi.

        Dönmez, büyük çarkta yapılan ürünlerin minyatürünün küçük tornada yapılabildiğini, müzelerde gördüğü büyük vazoların küçük ebatlardaki benzerlerini üretmeyi sevdiğini anlattı.

        - Mutfakta, garajda çalıştığı da oluyor

        Çamuru yoğurduktan sonra tornada şekillendirip kurumaya bıraktığını dile getiren Dönmez, "Minyatür çömlekler seramik ürünler gibi günlerce kurumuyor, çok çabuk kuruyor. Küçük fırınımda 1040 derecede pişiriyorum, ardından renklendirip sırlayarak tekrar pişiriyorum." ifadesini kullandı.

        Dönmez, evde olmanın kendisine rahatlık sağladığını, bazen mutfakta bazen de garajda seramik çalışmalarını sürdürebildiğini belirtti.

        Evde kendi planına göre çalışabildiğini, kızıyla da çalışmalar yaptığını aktaran Dönmez, "Sergilerime özellikle çocuklar çok ilgi gösteriyor. Küçük ve şirin şeyler çocukları her zaman cezbeder. Eskişehir'de minyatür seramik üzerine çalışan başka kimse de olmadığı için insanlara farklı geliyor. Bu alanda çalışma yapan sanatçılarla ortak projeler yapmak istiyorum." diye konuştu.

        Dönmez, başka illere gidip köylerde minyatür seramikle tanışmamış insanlara bu sanatı öğretmeyi, gönüllü çalışmalarda yer almayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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