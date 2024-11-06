Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel'den, Dervişoğlu'nun grup toplantısındaki sözlerine yanıt:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'ndaki sözlerine cevaben, "Ben muhalefetle kavga edecek halde değilim. Ayrıca da Müsavat Bey'e onun çok sevdiği bir deyimle cevap vermek gerekirse, Müsavat Başkan, bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan olsun." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 14:30 Güncelleme: 06.11.2024 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkanı Özel'den, Dervişoğlu'nun grup toplantısındaki sözlerine yanıt:
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'ndaki sözlerine cevaben, "Ben muhalefetle kavga edecek halde değilim. Ayrıca da Müsavat Bey'e onun çok sevdiği bir deyimle cevap vermek gerekirse, Müsavat Başkan, bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan olsun." dedi.

        Eskişehir'de partisince düzenlenen Yükseköğretim Buluşması'na katılan Özel, programın ardından bir gazetecinin, "İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun grup toplantısında açıklamaları oldu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı eleştirdi, sizin de onun yanında olduğunuzu söyledi. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine, muhalefete muhalefet etmeyi doğru bulmadığını ifade etti.

        Muhalefetten kötü bir söz geldiğinde hep "Canı sağ olsun" dediğini belirten Özel, şöyle konuştu:

        "Müsavat Bey ile de özel bir hukukum var. Onun da yine canı sağ olsun ama biraz ayıp etmiş. Ben o otobüsün üzerinde birlikte falan değilim. Bu trollerden gördüyse kusur, yok gerçek bilgi var da böyle söylüyorsa gerçekten ayıp etmiş. Ben sabah kendi kararımı verdim, kalktım gittim. Uçaktan indim, belediyenin önünde bir otobüs olduğunu söylediler. Otobüsün bir parti otobüsü değil, sivil bir otobüs olduğunu söylediler. 'Üstüne çıkarım' dedim. Sayın Ahmet Türk dahi bana 'Otobüs sizin' dediğinde, 'Yok, birlikte çıkalım' deyip, eş belediye başkanlarını alıp çıktım. DEM Parti'nin genel başkanları ne otobüs içindeydi ne otobüsün üstündeydi. Onlar ben oraya gitmeden önce, zaten ben karanlıkta onlar güneş batarken herhalde yarım saat önce konuşmuşlar."

        Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları konuşmalarını yaptıktan sonra kendisinin uçaktan indiğini ve konuşmasını yaptığını söyledi.

        "O konuşma sırasında açıkçası Tuncer Bey'in de o katılmadığım görüşlerinden de haberdar değildim" diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Zaten orası Tuncer Bakırhan'a bir şey söyleme yeri değil, Ahmet Türk ile dayanışma yeri. Tuncer Bakırhan'ın söylediği cümlelerle bir mutabakatım yok. Tuncer Bakırhan'ın orada söylediği sözlerin zaten ihtiyacımız olan barış ve kardeşlik sürecine katkısı da yok. Erdoğan ve Bahçeli barış konuşan, sürekli barışı konuşan, kardeşliği konuşan Ahmet Türk'ü sustururlarsa bu sefer barışı ve kardeşliği daha az konuşanlar konuşmaya ya da cümlelerinde başka şeyler olmaya başlıyor. Esas sorun bu ülkenin yapması gereken mesele bir kardeşlik projesiyken siz kayyum atama falan gibi şeyler yaparsanız diller sertleşiyor. Tuncer Bey'in konuşmasını duysam da çıkıp orada bir şey demezdim ama daha sonra gördüm konuşmasını. Çünkü ben uçaktan indim gittim, konuştum. Konuşmasına asla katılmıyorum, söylediklerine, ama Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun, diğer partiler yapıyor ediyor, beni tanıyan, kardeşi gibi bilen, aramızda ağabey kardeş hukuku olan birisinin bu kadar yanlış bir bilgiyi grup toplantısı marifetiyle yaymaya katkı sağlanması benim açımdan üzücü oldu."

        CHP Genel Başkanı Özel, yine de son sözünün, her zamanki gibi "Canı sağ olsun" olduğunu belirtti.

        Özgür Özel, şunları kaydetti:

        "Ben muhalefetle kavga edecek halde değilim. Ayrıca da Müsavat Bey'e onun çok sevdiği bir deyimle cevap vermek gerekirse, Müsavat Başkan, bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan olsun. Tutup da bana Cumhuriyet Halk Partisinin, kurucu partinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin genel başkanına o yaptığı hatırlatmaya da lüzum yok. Bundan sonraki süreçte CHP'nin çizdiği çerçeve en doğru çerçevedir. Toplumda da en geniş kabul gören çerçevedir, bu çerçevede devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        Küllerinden doğdu: Donald Trump'ın dönüşü
        Küllerinden doğdu: Donald Trump'ın dönüşü
        Nasıl dünyanın en değerlisi oldu?
        Nasıl dünyanın en değerlisi oldu?
        'Anadolua' cinsi çekirgenin iki yeni türü keşfedildi
        'Anadolua' cinsi çekirgenin iki yeni türü keşfedildi
        Türkiye'nin en parlak beyinlerinden Ecem'in ölümü yasa boğdu: 12 yaşında dünya 2'ncisi olmuş
        Türkiye'nin en parlak beyinlerinden Ecem'in ölümü yasa boğdu: 12 yaşında dünya 2'ncisi olmuş
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Vefat haberini yalanladı
        Vefat haberini yalanladı
        "Yeter ki kendi kalemize gol atmayalım"
        "Yeter ki kendi kalemize gol atmayalım"
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        'Türk dünyası yüzyılı' vurgusu
        'Türk dünyası yüzyılı' vurgusu

        Benzer Haberler

        Özgür Özel: Türkiye iyi olsun diye değil, birileri iktidarı korusun diye bi...
        Özgür Özel: Türkiye iyi olsun diye değil, birileri iktidarı korusun diye bi...
        Eskişehir'i ikiye bölen Porsuk Çayı, çevresindeki ağaçlarla sonbaharda ayrı...
        Eskişehir'i ikiye bölen Porsuk Çayı, çevresindeki ağaçlarla sonbaharda ayrı...
        CHP Genel Başkanı Özel, Eskişehir'de "Yükseköğretim Buluşması"nda konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, Eskişehir'de "Yükseköğretim Buluşması"nda konuştu:
        Özgür Özel: Türkiye iyi olsun diye değil, birileri iktidarı korusun diye bi...
        Özgür Özel: Türkiye iyi olsun diye değil, birileri iktidarı korusun diye bi...
        Minyatür çömlekleriyle marka olmayı hedefliyor
        Minyatür çömlekleriyle marka olmayı hedefliyor
        Büyükelçi Mammadov: En zor zamanımızda Türkiye'den başka kimse bize yardım...
        Büyükelçi Mammadov: En zor zamanımızda Türkiye'den başka kimse bize yardım...