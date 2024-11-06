CHP Genel Başkanı Özel'den, Dervişoğlu'nun grup toplantısındaki sözlerine yanıt:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'ndaki sözlerine cevaben, "Ben muhalefetle kavga edecek halde değilim. Ayrıca da Müsavat Bey'e onun çok sevdiği bir deyimle cevap vermek gerekirse, Müsavat Başkan, bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan olsun." dedi.

Eskişehir'de partisince düzenlenen Yükseköğretim Buluşması'na katılan Özel, programın ardından bir gazetecinin, "İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun grup toplantısında açıklamaları oldu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı eleştirdi, sizin de onun yanında olduğunuzu söyledi. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine, muhalefete muhalefet etmeyi doğru bulmadığını ifade etti.

Muhalefetten kötü bir söz geldiğinde hep "Canı sağ olsun" dediğini belirten Özel, şöyle konuştu: "Müsavat Bey ile de özel bir hukukum var. Onun da yine canı sağ olsun ama biraz ayıp etmiş. Ben o otobüsün üzerinde birlikte falan değilim. Bu trollerden gördüyse kusur, yok gerçek bilgi var da böyle söylüyorsa gerçekten ayıp etmiş. Ben sabah kendi kararımı verdim, kalktım gittim. Uçaktan indim, belediyenin önünde bir otobüs olduğunu söylediler. Otobüsün bir parti otobüsü değil, sivil bir otobüs olduğunu söylediler. 'Üstüne çıkarım' dedim. Sayın Ahmet Türk dahi bana 'Otobüs sizin' dediğinde, 'Yok, birlikte çıkalım' deyip, eş belediye başkanlarını alıp çıktım. DEM Parti'nin genel başkanları ne otobüs içindeydi ne otobüsün üstündeydi. Onlar ben oraya gitmeden önce, zaten ben karanlıkta onlar güneş batarken herhalde yarım saat önce konuşmuşlar."

Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları konuşmalarını yaptıktan sonra kendisinin uçaktan indiğini ve konuşmasını yaptığını söyledi. "O konuşma sırasında açıkçası Tuncer Bey'in de o katılmadığım görüşlerinden de haberdar değildim" diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Zaten orası Tuncer Bakırhan'a bir şey söyleme yeri değil, Ahmet Türk ile dayanışma yeri. Tuncer Bakırhan'ın söylediği cümlelerle bir mutabakatım yok. Tuncer Bakırhan'ın orada söylediği sözlerin zaten ihtiyacımız olan barış ve kardeşlik sürecine katkısı da yok. Erdoğan ve Bahçeli barış konuşan, sürekli barışı konuşan, kardeşliği konuşan Ahmet Türk'ü sustururlarsa bu sefer barışı ve kardeşliği daha az konuşanlar konuşmaya ya da cümlelerinde başka şeyler olmaya başlıyor. Esas sorun bu ülkenin yapması gereken mesele bir kardeşlik projesiyken siz kayyum atama falan gibi şeyler yaparsanız diller sertleşiyor. Tuncer Bey'in konuşmasını duysam da çıkıp orada bir şey demezdim ama daha sonra gördüm konuşmasını. Çünkü ben uçaktan indim gittim, konuştum. Konuşmasına asla katılmıyorum, söylediklerine, ama Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun, diğer partiler yapıyor ediyor, beni tanıyan, kardeşi gibi bilen, aramızda ağabey kardeş hukuku olan birisinin bu kadar yanlış bir bilgiyi grup toplantısı marifetiyle yaymaya katkı sağlanması benim açımdan üzücü oldu."