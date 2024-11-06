Eskişehir'de havacılık alanında "İkili Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı

Eskişehir'de, havacılık endüstrisinin üretim ve bakım hizmetlerinin ihtiyaç duyduğu, yeni teknolojileri bilen ve uygulayabilen teknik insan gücünü yetiştirmeyi amaçlayan protokol törenle imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Mesleki Eğitim Merkezi programlarının uygulandığı okul ile TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEİ) arasında hazırlanan "İkili Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü"nün imza töreninde, Milli Eğitim Müdürlüğü ve TEİ görevlilerince proje hakkında bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, törende yaptığı konuşmada, bu protokolün mesleki eğitimde sanayi ile iş birliği yaparak öğrencilere iş deneyimi kazandırma ve onları havacılık endüstrisine uygun teknik insan gücü olarak yetiştirme bakımından büyük bir adım olduğunu ifade etti.

Bu tür iş birliklerinin hem sanayinin hem de eğitim sisteminin gelişimine önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Aksoy, "Mesleki eğitimi önemsiyoruz ve daha iyi bir noktaya gelebilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Eskişehir'de Sanayi Odamız ile iş birliği içerisinde ihtiyaç bulunan alanlar desteklenmektedir. Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz mesleki eğitim çalıştayında tüm paydaşlarla bir araya gelerek yapılması gerekenleri belirledik." değerlendirmesini yaptı.