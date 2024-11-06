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        Eskişehir'de havacılık alanında "İkili Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı

        Eskişehir'de, havacılık endüstrisinin üretim ve bakım hizmetlerinin ihtiyaç duyduğu, yeni teknolojileri bilen ve uygulayabilen teknik insan gücünü yetiştirmeyi amaçlayan protokol törenle imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 15:29 Güncelleme: 06.11.2024 - 15:35
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        Eskişehir'de havacılık alanında "İkili Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı
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        Eskişehir'de, havacılık endüstrisinin üretim ve bakım hizmetlerinin ihtiyaç duyduğu, yeni teknolojileri bilen ve uygulayabilen teknik insan gücünü yetiştirmeyi amaçlayan protokol törenle imzalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Mesleki Eğitim Merkezi programlarının uygulandığı okul ile TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEİ) arasında hazırlanan "İkili Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü"nün imza töreninde, Milli Eğitim Müdürlüğü ve TEİ görevlilerince proje hakkında bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi.

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, törende yaptığı konuşmada, bu protokolün mesleki eğitimde sanayi ile iş birliği yaparak öğrencilere iş deneyimi kazandırma ve onları havacılık endüstrisine uygun teknik insan gücü olarak yetiştirme bakımından büyük bir adım olduğunu ifade etti.

        Bu tür iş birliklerinin hem sanayinin hem de eğitim sisteminin gelişimine önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Aksoy, "Mesleki eğitimi önemsiyoruz ve daha iyi bir noktaya gelebilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Eskişehir'de Sanayi Odamız ile iş birliği içerisinde ihtiyaç bulunan alanlar desteklenmektedir. Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz mesleki eğitim çalıştayında tüm paydaşlarla bir araya gelerek yapılması gerekenleri belirledik." değerlendirmesini yaptı.

        Vali Aksoy, hedeflerinin, gençlerin meslek liselerini tercih etmelerini sağlamak ve mezun olduktan sonra hemen iş bulabilecekleri alanlara yönlendirmek olduğuna dikkati çekerek, "Savunma Sanayii Başkanlığı ve diğer sanayi kuruluşlarımız ile iş birliği içinde öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmelerine fırsat sağlıyoruz. Bu bakımdan protokolün eğitim camiamıza, TEİ ve Eskişehir'e hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

        Konuşmalardan sonra Vali Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve TEİ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit tarafından protokole imzalar atıldı.

        Protokol kapsamında 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren firma temsilcileri, okul yöneticileri ve alan öğretmenlerinin katılımıyla oluşturulan komisyon tarafından 9. sınıfa devam eden öğrenciler arasından 15 öğrenci seçilecek. Anadolu Meslek Programındaki öğrenciler için ortaokul başarı puanı, Anadolu Teknik Programındaki öğrenciler için Liselere Giriş Sistemi (LGS) Sınavı'nda aldıkları puanlar esas alınacak. Alan/dal eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilerin firmada istihdamlarına imkanlar dahilinde öncelik sağlanacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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