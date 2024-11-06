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        Eskişehir'de bir evin bahçesi ve garajından 24 ton çöp çıkarıldı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde belediye ekipleri, bir evin bahçe ve garajını tonlarca atıktan temizledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 16:25 Güncelleme: 06.11.2024 - 16:25
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        Eskişehir'de bir evin bahçesi ve garajından 24 ton çöp çıkarıldı
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde belediye ekipleri, bir evin bahçe ve garajını tonlarca atıktan temizledi.

        Yenibağlar Mahallesi Silistre Sokağı'nda bir evin bahçesinden kötü kokular gelmesi nedeniyle çevre sakinleri, belediyeye şikayette bulundu.

        Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararının ardından, evin bahçesi ve garajında uzun süredir bekletilen atıkların alınması için çalışma başlattı.

        Polis eşliğinde kapısı açılan eve giren ekipler, 24 ton metal hurda, kağıt ve diğer atıklardan oluşan çöpleri topladı.

        Çöpleri dışarı çıkarıp atık merkezine taşıyan ekipler, bahçe ve garajda temizlik yaptı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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