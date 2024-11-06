Eskişehir'de bir evin bahçesi ve garajından 24 ton çöp çıkarıldı

Çöpleri dışarı çıkarıp atık merkezine taşıyan ekipler, bahçe ve garajda temizlik yaptı.

Polis eşliğinde kapısı açılan eve giren ekipler, 24 ton metal hurda, kağıt ve diğer atıklardan oluşan çöpleri topladı.

Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararının ardından, evin bahçesi ve garajında uzun süredir bekletilen atıkların alınması için çalışma başlattı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde belediye ekipleri, bir evin bahçe ve garajını tonlarca atıktan temizledi.

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