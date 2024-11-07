Eskişehir'de asayiş

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde düzenlenen program kapsamında Eskişehir Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Ekiplerin bu kişinin üzerinde yaptığı aramada, 42 gram sentetik uyuşturucu ve 3 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, bir şüphelinin üzerinde bulundurduğu uyuşturucuyu satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.

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