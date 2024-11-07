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        Eskişehir'de asayiş

        Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 11:19 Güncelleme: 07.11.2024 - 11:19
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        Eskişehir'de asayiş
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        Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, bir şüphelinin üzerinde bulundurduğu uyuşturucuyu satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.

        Ekiplerin bu kişinin üzerinde yaptığı aramada, 42 gram sentetik uyuşturucu ve 3 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yasal işlem başlatıldı.

        - Tuğgeneral Demir'den Eskişehir Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne ziyaret

        İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde düzenlenen program kapsamında Eskişehir Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

        Ziyarette, jandarmanın imkan ve kabiliyetleri sergilendi, meslek tanıtımı yapıldı.

        Jandarma Çocuk dergisinin dağıtıldığı etkinlikte, çocuklarla jandarma logolu pasta kesildi, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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