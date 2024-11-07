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        Eskişehir'de 2 bin 394 sosyal konut inşa edilecek

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında Eskişehir'de 2 bin 394 konutun inşa edileceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 12:00 Güncelleme: 07.11.2024 - 12:00
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        Eskişehir'de 2 bin 394 sosyal konut inşa edilecek
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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında Eskişehir'de 2 bin 394 konutun inşa edileceğini bildirdi.

        Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, dar gelirli vatandaşlar için yapılacak sosyal konutların Eskişehir'e hayırlı olmasını diledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında tüm konutların ihale tarihlerinin belli olduğunu belirten Albayrak, "Eskişehir merkez 900+900 konut için birinci etap ihale tarihi 25 Şubat 2025, ikinci etap 26 Şubat 2025, Günyüzü ilçesi 120 konut için ihale tarihi 19 Şubat 2025, Han ilçesi 188 konut için ihale tarihi 28 Şubat 2025, Mahmudiye ilçesi 98 konut için ihale tarihi 20 Şubat 2025, Mihalgazi ilçesi 100 konut için ihale tarihi 10 Şubat 2025, Seyitgazi ilçesi 88 konut için ihale tarihi Mart 2025." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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