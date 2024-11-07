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        Eskişehir'de kavga ettiği kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 17:55 Güncelleme: 07.11.2024 - 18:03
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        Eskişehir'de kavga ettiği kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

        İddiaya göre, İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi'nde seyreden 06 DZR 227 plakalı motosikletin sürücüsü Berkay K. (22), yaya olarak caddede bulunan Ahmet Ş'nin (41) cep telefonuyla yaptığı küfürlü konuşmayı üstüne alındı.

        İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Ş, Berkay K'yi bıçakla vücudunun iki yerinden yaralayıp kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Berkay K. sağlık ekibi tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ahmet Ş. ve Berkay K'nin tartıştığı anlar ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Ahmet Ş'nin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce yapılan çalışma sonucu evinde yakalanan Ahmet Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli Ahmet Ş. emniyete getirildiği sırada basın mensuplarının "Neden yaptın?" sorusuna "Durduk yere oldu." yanıtını verdi.

        Ahmet Ş, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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