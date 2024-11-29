Eskişehir merkezli PKK/KCK operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Polisin Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Adıyaman, Antalya, Batman ve Sakarya'da belirlenen adreslere eş zamanlı yaptığı baskınlarda 21 zanlı gözaltına alınmış, çok sayıda örgütsel kitap, doküman ve dijital materyale el konulmuştu.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde KCK yürütme konseyi ideolojik alan merkezinde bulunan basın komitesi yapılanması içinde terör örgütünün amacı ve ideolojisi doğrultusunda yayın yapan basın yayın organlarına ve buralarda örgütsel faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatılmıştı.

Diğer şüphelilerden 3'ü savcılık sorgusunun ardından salıverilirken, 16'sı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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