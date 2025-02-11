Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir merkezli 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 09:15 Güncelleme: 11.02.2025 - 09:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL

        Eskişehir merkezli 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında şüphelilerin banka ve kripto varlık hesaplarında meslek ve gelirleri ile uyumsuz hesap hareketlerinin olduğu belirlendi.

        Şüphelilerin banka hesaplarında 516 milyon 182 bin lira tutarında işlem hacmi olduğunun görülmesi üzerine Eskişehir merkezli İstanbul, Şanlıurfa, Antalya, Bursa, Kilis, Kocaeli, Ordu ve Tekirdağ'da operasyonlar düzenlendi.

        "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "320 sayılı Milli Piyango Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye muhalefet" suçlamalarıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Alman devi kendi seçim kampanyasını başlattı
        Alman devi kendi seçim kampanyasını başlattı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Yüzünde Dilem'in tırnak izleri!
        Yüzünde Dilem'in tırnak izleri!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        Uzun süredir haber alınamıyordu, evinde kemikleri bulundu
        Uzun süredir haber alınamıyordu, evinde kemikleri bulundu
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Bağışıklık sistemini güçlendirmek mümkün mü?
        Bağışıklık sistemini güçlendirmek mümkün mü?
        Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı!
        Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı!
        Ayrılığı doğrulayan şarkılı paylaşım
        Ayrılığı doğrulayan şarkılı paylaşım
        Parçalanmış halde bulunmuştu! Baba ile amcası tutuklandı!
        Parçalanmış halde bulunmuştu! Baba ile amcası tutuklandı!
        Malezya Başbakanı ile TOGG'da renkli diyalog
        Malezya Başbakanı ile TOGG'da renkli diyalog
        Sürücüsünü ezen TIR karşı şeride geçti!
        Sürücüsünü ezen TIR karşı şeride geçti!
        2 silahla 3 kişiyi öldürmüştü! Taciz iddiası!
        2 silahla 3 kişiyi öldürmüştü! Taciz iddiası!
        Enflasyona rant takozu
        Enflasyona rant takozu
        Bu sendroma dikkat! Uzun süre devam edebiliyor
        Bu sendroma dikkat! Uzun süre devam edebiliyor
        Real Madrid, Manchester City'yi son anda yıktı!
        Real Madrid, Manchester City'yi son anda yıktı!
        Onlara yetim aylığı bağlanacak
        Onlara yetim aylığı bağlanacak
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        Situationship yaşadığınızın 5 belirtisi!
        Situationship yaşadığınızın 5 belirtisi!

        Benzer Haberler

        Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 13 tutuklama
        Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 13 tutuklama
        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Kaya, esnafını ziyaret etti
        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Kaya, esnafını ziyaret etti
        Eskişehir'de kapalı yöntemle kalp kapağı değiştirilen hasta sağlığına kavuş...
        Eskişehir'de kapalı yöntemle kalp kapağı değiştirilen hasta sağlığına kavuş...
        AK Parti'li Gürcan ile Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel, Mezunlar Bulu...
        AK Parti'li Gürcan ile Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel, Mezunlar Bulu...
        AK Parti İl Başkanı Albayrak, gazetecilerle bir araya geldi
        AK Parti İl Başkanı Albayrak, gazetecilerle bir araya geldi
        Eskişehir'de yasa dışı bahis operasyonu; 23 gözaltı
        Eskişehir'de yasa dışı bahis operasyonu; 23 gözaltı