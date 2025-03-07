GÜNCELLEME - Eskişehir'de 5 kişiyi bıçaklayan oyun tutkunu saldırganın ilk duruşması tamamlandı

Eskişehir'de kask, kar maskesi ve koruyucu şeffaf gözlük takarak çay bahçesindeki 5 kişiyi cep telefonundan yaptığı canlı yayın sırasında bıçakla yaralayan sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı.

Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hakkında "tasarlayarak öldürmeye teşebbüsten" 100 yıla ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan tutuklu sanık Arda K, takım elbiseyle katıldı.

Avukatlar ile müştekiler Tevfik Arslan, Cumali Özemek, Naşit Özyürek, Metin Korkmaz ve Cemal Altıntaş da salonda hazır bulundu.

Duruşmada olayın tanığı olan 3 kişinin kimlik tespiti yapıldı.

Sanık avukatının, duruşmada Arda K. ile yazışmaları olan 18 yaşından küçük çocuğun Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dinlenecek olmasından dolayı istediği kapalı duruşma talebi, mahkeme heyetince kabul edildi.

Taraflar dışındaki tüm katılımcıların salondan çıkarılmasının ardından yargılanmaya başlandı.

Duruşmada Arda K. savunmasını yaptı. Olayın 5 müştekisi ise sanıktan şikayetçi olduklarını ifade etti.

Yaklaşık 2,5 saat süren duruşmada mahkeme heyeti, Arda K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma 23 Mayıs'a ertelendi.

- "Oyun oynarken aklına gelmiş"

Müştekilerden Metin Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, duruşmada sanık avukatlarının ifadeleriyle kendilerini bastırdığını ileri sürdü.

Arda K'nin duruşmada "Öldürmek için yapmadım" dediğini anlatan Korkmaz, "Oyun oynarken aklına gelmiş. Ben boğazımdan neler çektim. 39 gün hastanede, 39 gün de evde yattım. Hala avukat tahliyesini istiyor, ne olur bilmem. Benim şikayetim kesinlikle devam ediyor." diye konuştu.

Duruşmada kendisine sorulması üzerine olayın nasıl gerçekleştiğini anlattığını dile getiren Korkmaz, şunları kaydetti:

"Çocuk, 'Cahillik yaptım' diyor. Ne diyecek? 'Pişmanım' dedi ama çok detaylı konuşuyor. Nasıl konuşuyor, bilmem. 'İstemeyerek yaptım. Bilmem ne yaptım. Bir anlık yaptım.' dedi. 5 kişiyi bıçaklamışsın, böyle bir anlık mı bu? Oyundan etkilenmiş. Sen 5 kişiyi bıçaklıyorsun."