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        Eskişehir Valisi Aksoy'dan Polis Haftası mesajı

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 10:06 Güncelleme: 09.04.2025 - 10:06
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        Eskişehir Valisi Aksoy'dan Polis Haftası mesajı
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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Aksoy, mesajında, Türk Polis Teşkilatı mensuplarının Polis Haftası'nı içtenlikle kutladığını belirtti.

        Polis teşkilatının varlık sebebinin her türlü suçla mücadele ederek ülkede huzur ve güvenliği sağlamak olduğunu kaydeden Aksoy, şöyle devam etti:

        "168 yıldır 'gece gündüz' demeden özveriyle çalışan emniyet teşkilatımızın başarılı çalışmaları sayesinde ülkemiz daha güvenli, daha yaşanabilir bir hale gelmiştir. Bugün demokratik hukuk kuralları çerçevesinde insan haklarına saygılı, çalışkan ve özveriyle görev yapan Türk polisi, bu başarıları, fedakarlıkları ve kahramanlıklarıyla milletimizin gönlünü ve sevgisini kazanmanın haklı gururunu yaşamaktadır."

        Aksoy, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü teşkilatının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmetin en iyisine layık olan Eskişehirlilere canla başla hizmet etme gayreti içinde olacağına inandığını vurguladı.

        Polisin daha etkin ve verimli hizmet verebilmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan her türlü gayreti gösterdiklerine değinen Aksoy, şunları kaydetti:

        "Jandarma teşkilatımızla birlikte emniyet teşkilatı Eskişehir'i ülkemizin en huzurlu illerinden biri haline getirmiştir. 'Güvenli Şehir Eskişehir' için çalışan tüm personele teşekkür ediyorum. Üstlendiği görevi ve kutsal saydığı vatanı uğruna canlarını seve seve feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, ilimizde ve ülkemizin her köşesinde, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşamasını temin etmek için özveriyle çalışan emniyet teşkilatımızın her kademesindeki mensuplarına, aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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