Eskişehir Valisi Aksoy, kentin aylık asayiş verilerini açıkladı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, kentin mart ayına ilişkin asayiş verilerini duyurdu.

Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Tuğgeneral Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ile Valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, trafik kazalarının önlenmesi için yoğun gayret sarf ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda Mart 2024'e göre denetlenen araç sayısının yüzde 45 artırıldığını vurgulayan Vali Aksoy, şöyle devam etti:

"İşlem yapılan toplam araç sayısında yüzde 80'lik artış söz konusudur. Trafikten menedilen araç sayısında yüzde 120'lik artış söz konusudur. Kaza sayısı da hemen hemen bir önceki yılla eşit, yüzde 1,3'lük artış söz konusudur. Denetim yapılan ticari taksilerde yüzde 27,39'luk artış söz konusudur. İşlem yapılan ticari taksi sayısında ise yüzde 165'lik artış söz konudur."

Aksoy, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin kentte gerçekleştirilen protestolarda 2 bin 899 personelden oluşan 333 ekibin görev yaptığını dile getirdi.