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        Slovakya'da geçirdiği kaza sonucu ölen pilotun cenazesi Eskişehir'de defnedildi

        Slovakya'da ocak ayında geçirdiği trafik kazasında yaralanıp tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede 56 yaşında yaşamını yitiren öğretmen pilot Oben Oğultarhan, memleketi Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 18:34 Güncelleme: 11.04.2025 - 18:34
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        Slovakya'da geçirdiği kaza sonucu ölen pilotun cenazesi Eskişehir'de defnedildi
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        Slovakya'da ocak ayında geçirdiği trafik kazasında yaralanıp tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede 56 yaşında yaşamını yitiren öğretmen pilot Oben Oğultarhan, memleketi Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

        Oğultarhan, ocak ayında Slovakya'da, içinde bulunduğu otomobilin başka bir otomobille çarpışması sonucu yaralandı.

        Kaza sonrası hastaneye kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Oğultarhan, tedavisine Türkiye'de devam edilmek üzere Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a getirilip Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatırıldı.

        Daha sonra Ankara'daki bir hastaneye nakledilen Oğultarhan, dün buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Cenazesi, memleketi Eskişehir'e getirilen Oğultarhan için önce Sivrihisar ilçesindeki Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde, akabinde Odunpazarı ilçesindeki Mahmud Sami Ramazanoğlu Camisi'nde tören düzenlendi.

        Oğultarhan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

        Cenaze törenine havacılık camiası, Oğultarhan'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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