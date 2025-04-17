Eskişehir'in "Amazonları" uluslararası bot yarışında onur kupası sahibi oldu

Eskişehir'de 2019 yılında kurulan Amazonlar Dragon Bot Kadın Kürek Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah kentinde düzenlenen Uluslararası Dragon Bot Federasyonu MENA Clup Crew Şampiyonası'nda onur kupası aldı.

Uluslararası Dragon Bot Federasyonu tarafından 11-13 Nisan tarihlerinde Al Khan Corniche Plajı'nda düzenlenen şampiyonaya katılan Amazonlar, Türkiye'den bu organizasyona katılan ilk kadın takımı oldu.

Uluslararası Dragon Bot Federasyonu Başkanı Claudio Schermi, Amazonlar'ın azmi, cesareti ve ilham verici hikayesiyle Türkiye'de dragon bot sporunun geleceği adına önemli bir adım attığını bildirdi.

Amazonlar takımı, şampiyonada, 16 sporcu ile "kıdemli kadınlar", "açık" ve "karışık" kategorilerinde toplam 9 yarışta yer aldı. "Karışık" kategoride, Schermi de takımla birlikte kürek çekerek kadın sporculara destek verdi.

Aynı yarışta organizasyon komitesi teknik direktörü Jason MacKenzie de dümenci olarak yer alarak takıma desteklerini sundu.

Takım, Malezya, Katar, Gürcistan ve Hong Kong'da düzenlenecek dragon bot yarışları için de davet aldı.