Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de öğrencilere teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık eğitimi verildi

        Yeşilay ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen "Yeşilay ile Sağlıklı Adımlar, Mutlu Yarınlar Projesi" kapsamında, Mehmet Ali Yasin İlkokulu'nda teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 10:56 Güncelleme: 17.04.2025 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de öğrencilere teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık eğitimi verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeşilay ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen "Yeşilay ile Sağlıklı Adımlar, Mutlu Yarınlar Projesi" kapsamında, Mehmet Ali Yasin İlkokulu'nda teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık eğitimi düzenlendi.

        Yeşilay Eskişehir Şubesinden yapılan açıklamada, öğrencilere teknolojiyle sağlıklı bir ilişki kurmanın yollarının anlatıldığı ve bilinçli teknoloji kullanımı hakkında bilgi verildiği belirtildi.

        Gelecek nesillerin dijital dünyada sağlıklı bireyler olarak yetişmesi amacıyla yürütülen proje çerçevesinde, farkındalık çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

        Açıklamada, etkinliğe katkılarından dolayı Okul Müdürü Hüseyin Kocaman ile Müdür Yardımcısı Ülkü Neşeli Özel'e de teşekkür edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        Konutta reel düşüş 14. ayında
        Konutta reel düşüş 14. ayında
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Suriye sahasında son durum
        Suriye sahasında son durum
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Derbi için Taksim'e geldi! Sürücüyü bıçakladı!
        Derbi için Taksim'e geldi! Sürücüyü bıçakladı!
        Kolezyum'da Göbeklitepe'ye '6 milyon'luk ilgi
        Kolezyum'da Göbeklitepe'ye '6 milyon'luk ilgi
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Ünlü isimlerin gizli kalan hobileri şaşırtıyor!
        Ünlü isimlerin gizli kalan hobileri şaşırtıyor!
        Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf!
        Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf!
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        İki ay sonra son yolcuğuna uğurlandı
        İki ay sonra son yolcuğuna uğurlandı
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Netanyahu'nun tutuklama emrini uygulamayan Macaristan'a inceleme
        Netanyahu'nun tutuklama emrini uygulamayan Macaristan'a inceleme
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!
        Sosyal yardım alanlar azaldı
        Sosyal yardım alanlar azaldı

        Benzer Haberler

        Seyitgazi'de inşaattan çaldığı iddia edilen malzemeleri satan şüpheli tutuk...
        Seyitgazi'de inşaattan çaldığı iddia edilen malzemeleri satan şüpheli tutuk...
        Eskişehir'in "Amazonları" uluslararası bot yarışında onur kupası sahibi old...
        Eskişehir'in "Amazonları" uluslararası bot yarışında onur kupası sahibi old...
        144 kişiyi, 3,5 milyon lira dolandırdılar; 71 gözaltı
        144 kişiyi, 3,5 milyon lira dolandırdılar; 71 gözaltı
        Eskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 71 şüpheli yakalandı
        Eskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 71 şüpheli yakalandı
        Mihalıççık Belediye Başkanı Çorum'dan AK Parti İl Başkanı Albayrak'a ziyare...
        Mihalıççık Belediye Başkanı Çorum'dan AK Parti İl Başkanı Albayrak'a ziyare...
        Amerikalı Arias'ın 20 yıldır kullanamadığı parmakları Eskişehir'deki operas...
        Amerikalı Arias'ın 20 yıldır kullanamadığı parmakları Eskişehir'deki operas...