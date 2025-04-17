Eskişehir'de öğrencilere teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık eğitimi verildi

Yeşilay ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen "Yeşilay ile Sağlıklı Adımlar, Mutlu Yarınlar Projesi" kapsamında, Mehmet Ali Yasin İlkokulu'nda teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık eğitimi düzenlendi.

Yeşilay Eskişehir Şubesinden yapılan açıklamada, öğrencilere teknolojiyle sağlıklı bir ilişki kurmanın yollarının anlatıldığı ve bilinçli teknoloji kullanımı hakkında bilgi verildiği belirtildi.

Gelecek nesillerin dijital dünyada sağlıklı bireyler olarak yetişmesi amacıyla yürütülen proje çerçevesinde, farkındalık çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, etkinliğe katkılarından dolayı Okul Müdürü Hüseyin Kocaman ile Müdür Yardımcısı Ülkü Neşeli Özel'e de teşekkür edildi.