Eskişehir'de "Kuşak Yollar Projesi" değerlendirme toplantısı yapıldı
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında, şehir içi ve şehirlerarası ulaşımda alternatif güzergahlar oluşturulmasını hedefleyen "Kuşak Yollar Projesi" kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında, şehir içi ve şehirlerarası ulaşımda alternatif güzergahlar oluşturulmasını hedefleyen "Kuşak Yollar Projesi" kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Organize Sanayi Kavşağı'ndan başlayarak Muttalip, Sakintepe ve Söğütönü güzergahından geçip Yunusköy Kavşağı aracılığıyla Bursa kara yoluna bağlanacak Kuzey Kuşak Yolu'na ilişkin sunum gerçekleştirildi.
Ayrıca Ankara-Afyonkarahisar bağlantı yoluna dair bilgilendirme yapıldı.
Toplantıda, ulaşım alt yapısını güçlendirmeyi amaçlayan projeye ilişkin teknik detaylar katılımcılarla paylaşılarak değerlendirmelerde bulunuldu.
Eskişehir Valiliğinde düzenlenen toplantıya, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik, Tarım İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Bükülmez ve Yol İşleri Daire Başkanı Niyazi Solak katıldı.
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