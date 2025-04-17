Eskişehir'de "Kuşak Yollar Projesi" değerlendirme toplantısı yapıldı

Eskişehir Valiliğinde düzenlenen toplantıya, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik, Tarım İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Bükülmez ve Yol İşleri Daire Başkanı Niyazi Solak katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Organize Sanayi Kavşağı'ndan başlayarak Muttalip, Sakintepe ve Söğütönü güzergahından geçip Yunusköy Kavşağı aracılığıyla Bursa kara yoluna bağlanacak Kuzey Kuşak Yolu'na ilişkin sunum gerçekleştirildi.

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