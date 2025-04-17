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        Eskişehir'de "Kuşak Yollar Projesi" değerlendirme toplantısı yapıldı

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında, şehir içi ve şehirlerarası ulaşımda alternatif güzergahlar oluşturulmasını hedefleyen "Kuşak Yollar Projesi" kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 12:08 Güncelleme: 17.04.2025 - 12:21
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        Eskişehir'de "Kuşak Yollar Projesi" değerlendirme toplantısı yapıldı
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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında, şehir içi ve şehirlerarası ulaşımda alternatif güzergahlar oluşturulmasını hedefleyen "Kuşak Yollar Projesi" kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Organize Sanayi Kavşağı'ndan başlayarak Muttalip, Sakintepe ve Söğütönü güzergahından geçip Yunusköy Kavşağı aracılığıyla Bursa kara yoluna bağlanacak Kuzey Kuşak Yolu'na ilişkin sunum gerçekleştirildi.

        Ayrıca Ankara-Afyonkarahisar bağlantı yoluna dair bilgilendirme yapıldı.

        Toplantıda, ulaşım alt yapısını güçlendirmeyi amaçlayan projeye ilişkin teknik detaylar katılımcılarla paylaşılarak değerlendirmelerde bulunuldu.

        Eskişehir Valiliğinde düzenlenen toplantıya, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik, Tarım İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Bükülmez ve Yol İşleri Daire Başkanı Niyazi Solak katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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