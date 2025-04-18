Eskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı

Eskişehir merkezli 24 ilde, dijital yayın platformlarına üyelik işlemleri gerçekleştirme bahanesiyle aradıkları kişileri dolandırdıkları iddiasıyla 20 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalanan 70 zanlıdan 2'si yeni doğum yaptıkları gerekçesiyle ifadelerinin ardından serbest bırakıldı

İşlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 68 şüpheliden 4'ü savcılık sorgularının tamamlanmasının ardından salıverildi.

Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklandı. Farklı bir suçtan cezaevinde bulunan 1 zanlı hakkında ise bu dosya kapsamında da tutuklama kararı verildi.

Hakimlik, 15 şüpheli hakkında ev hapsi, 30 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verdi.

"0850" ve "0312" ile başlayan telefon numaralarından vatandaşları arayarak dijital yayın platformları adına işlem yaptıkları izlenimi veren şüphelilerin, "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri ve mağdurların yaklaşık 3,5 milyon liralık zararının oluştuğu tespit edilmiş, operasyon kapsamında 70 zanlı yakalanmıştı.