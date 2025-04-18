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        Eskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir merkezli 24 ilde, dijital yayın platformlarına üyelik işlemleri gerçekleştirme bahanesiyle aradıkları kişileri dolandırdıkları iddiasıyla 20 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 12:31 Güncelleme: 18.04.2025 - 12:31
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        Eskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir merkezli 24 ilde, dijital yayın platformlarına üyelik işlemleri gerçekleştirme bahanesiyle aradıkları kişileri dolandırdıkları iddiasıyla 20 şüpheli tutuklandı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalanan 70 zanlıdan 2'si yeni doğum yaptıkları gerekçesiyle ifadelerinin ardından serbest bırakıldı

        İşlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 68 şüpheliden 4'ü savcılık sorgularının tamamlanmasının ardından salıverildi.

        Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklandı. Farklı bir suçtan cezaevinde bulunan 1 zanlı hakkında ise bu dosya kapsamında da tutuklama kararı verildi.

        Hakimlik, 15 şüpheli hakkında ev hapsi, 30 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verdi.

        "0850" ve "0312" ile başlayan telefon numaralarından vatandaşları arayarak dijital yayın platformları adına işlem yaptıkları izlenimi veren şüphelilerin, "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri ve mağdurların yaklaşık 3,5 milyon liralık zararının oluştuğu tespit edilmiş, operasyon kapsamında 70 zanlı yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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