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        GÜNCELLEME - Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 10:36 Güncelleme: 26.05.2025 - 10:36
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        GÜNCELLEME - Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince fuhşa teşvik, aracılık, zorlama veya yer temini suçlarını engellemeye yönelik çalışma başlatıldı.

        Eskişehir, Antalya ve Malatya'da belirlenen 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7 zanlı yakalandı.

        Ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 500 liranın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Polis ekiplerince adliyeye getirilen 7 şüpheli, savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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