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        Eskişehir'de girdiği bankada kredi çekmek için tüfekle tehditte bulunan şüpheli adliyede

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kredi çekmek için girdiği bankada pompalı tüfekle tehditte bulunduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 16:05 Güncelleme: 13.06.2025 - 16:05
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        Eskişehir'de girdiği bankada kredi çekmek için tüfekle tehditte bulunan şüpheli adliyede
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kredi çekmek için girdiği bankada pompalı tüfekle tehditte bulunduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2 Bulvarı'ndaki bir banka şubesine gelip borcu olduğunu ve kredi çekmek istediğini söyledikten sonra banka görevlisine tüfek doğrultması üzerine polis tarafından yakalanan S.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

        Dün, otomobilini park ettikten sonra pompalı tüfeğini yanına alıp bankaya giren S.T. (56), borcu olduğunu ve kredi çekmek istediğini söyleyip banka görevlisine tüfeğini doğrultmuş, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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