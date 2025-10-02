TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Gürcan Eskişehir'de trafik kazası geçirdi

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ile 3 kişi yaralandı.

Eskişehir-Ankara kara yolunda seyreden C.Y. idaresindeki, Gürcan ile F.P'nin bulunduğu otomobil, Doğanca Mahallesi yakınlarında tali yoldan çıkan N.O. yönetimindeki 41 NF 860 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Milletvekili Gürcan ile aynı araçtaki F.P, şoför C.Y. ve diğer otomobildeki Canan O. (70), ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesine, sürücü N.O. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Canan O, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

- "Allah korumuş Ayşen Hocamızı"

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın tali yoldan çıkan aracın Gürcan'ın bulunduğu otomobile çarpmasıyla meydana geldiğini söyledi.