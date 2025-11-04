Habertürk
        Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 10:16 Güncelleme: 04.11.2025 - 10:16
        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin yasa dışı yollardan temin ettiği faturasız yabancı menşeili parfümleri haksız kazanç elde etmek için piyasaya süreceği bilgisini aldı.

        Şüphelinin aracında yapılan aramada, piyasa değeri 450 bin lira olan çeşitli markalara ait faturasız yabancı menşeili 150 parfüm ele geçirildi.

        Zanlı hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

