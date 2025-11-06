Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan Bakan Yardımcısı Mumcu'ya ziyaret

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 08:55 Güncelleme: 06.11.2025 - 08:55
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'yu makamında ziyaret etti.

        Albayrak, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Eskişehir'in kültürel mirası, sanatsal dinamizmi ve yenilikçi kimliğiyle Türkiye'nin önemli kültür şehirlerinden biri olduğunu ifade etti.

        Eskişehir'in kültür ve sanata verdiği değerle her zaman öncü şehir olduğunu kaydeden Albayrak, şöyle devam etti:

        "Bu vizyon doğrultusunda şehrimizi kültür ve sanatın merkezlerinden biri haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda Bakan Yardımcımız Batuhan Mumcu ile bir araya geldik. Kendilerine misafirperverlikleri ve şehrimize olan ilgileri için şükranlarımı sunuyorum. Eskişehir'imiz için 2026 yılı çok farklı olacak. Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2026 yılında Eskişehir'e çok yakışacak."

        Görüşmede, festivalin Eskişehir'e sağlayacağı kültürel, sanatsal ve ekonomik katkıların yanı sıra, kentin ulusal ve uluslararası arenada tanıtımına önemli bir katkı sunacağı da vurgulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

