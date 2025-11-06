Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Sivrihisar'da küçükbaş hayvan çaldıkları iddia edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığına karıştıkları öne sürülen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        06.11.2025 - 09:01
        Sivrihisar'da küçükbaş hayvan çaldıkları iddia edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığına karıştıkları öne sürülen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 kuzunun çalınmasıyla ilgili başvuru üzerine çalışma başlattı.

        Yapılan çalışmada, olayı gerçekleştirilen şüphelilerden 2'sinin kuzuları Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki bir kişiye sattıkları tespit edildi.

        Jandarma ekiplerinin Sivrihisar ve Emirdağ ilçelerinde düzenlediği operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

