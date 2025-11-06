Sivrihisar'da küçükbaş hayvan çaldıkları iddia edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığına karıştıkları öne sürülen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 kuzunun çalınmasıyla ilgili başvuru üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada, olayı gerçekleştirilen şüphelilerden 2'sinin kuzuları Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki bir kişiye sattıkları tespit edildi.
Jandarma ekiplerinin Sivrihisar ve Emirdağ ilçelerinde düzenlediği operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.
