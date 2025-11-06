Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de 6 milyon 900 bin makaron ile 960 kilogram tütün ele geçirildi

        Eskişehir'de, polis ekiplerince bir tırda 6 milyon 900 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 960 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 09:14 Güncelleme: 06.11.2025 - 09:14
        Eskişehir'de 6 milyon 900 bin makaron ile 960 kilogram tütün ele geçirildi
        Eskişehir'de, polis ekiplerince bir tırda 6 milyon 900 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 960 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan tırın çekici ve dorse kısmında arama yapıldı.

        Aramada bulunan 6 milyon 900 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 960 kilogram kaçak tütüne el konuldu.

        Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli M.A. hakkında "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

