Eskişehir'de 6 milyon 900 bin makaron ile 960 kilogram tütün ele geçirildi Eskişehir'de, polis ekiplerince bir tırda 6 milyon 900 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 960 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Anadolu Ajansı Giriş: 06.11.2025 - 09:14 Güncelleme: 06.11.2025 - 09:14 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL