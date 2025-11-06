Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de "Nehirden Denize Özgür Filistinli Çocuklar Hatıra Ormanı" oluşturuldu

        Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir Şubesi ile Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle oluşturulan "Nehirden Denize Özgür Filistinli Çocuklar Hatıra Ormanı"nda 1000 fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 09:32 Güncelleme: 06.11.2025 - 09:32
        Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir Şubesi ile Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle oluşturulan "Nehirden Denize Özgür Filistinli Çocuklar Hatıra Ormanı"nda 1000 fidan toprakla buluşturuldu.

        MÜSİAD Eskişehir şubesinden yapılan açıklamada, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Tepebaşı ilçesine bağlı Yeniakçayır Mahallesi'nde tahsis edilen alanda, Şehit Mehmet Taş İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Eskişehir Şube Başkanı Oğuz Özdemir, ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak için önemli bir faaliyette bulunmalarının mutluluk verici olduğunu kaydetti.

        Özdemir, etkinliğe katılan Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, MÜSİAD Eskişehir şubesine, üyelere, Şehit Mehmet Taş İlkokulu öğrencileri ile öğretmenlerine teşekkür etti.

        Etkinliğe, MÜSİAD Eskişehir Başkanı Oğuz Özdemir, yönetim kurulu üyeleri Seda Yokuş Batıbay, Mehmet Akif Çorapsız, Seyit Ahmet Yeni, Anıl Yılmaz, Tuncay Kuru ve İzzet Şahin de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

