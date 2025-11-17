Karşılıklı turşu dükkanı işleten çiftin hikayesi "Neşeli Günler" filmini hatırlatıyor

YAVUZ EMRAH SEVER- BEYZANUR TONBAKTEPE - Eskişehir'de turşu dükkanı işleterek geçimlerini sağlayan Şenay-Çağlar Balkandere çiftinin evliliklerini sonlandırma kararı vermelerinin ardından aynı sokakta karşılıklı dükkanlarda hizmet vermeleri, Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden "Neşeli Günler"i hatırlatıyor.

Şenay ve Çağlar Balkandere çifti, 2014'teki evliliklerinin ardından Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak'ta 2016'da turşu dükkanı açtı.

Uzun yıllar dükkanı beraber çalıştıran çift, zamanla yaşadıkları sorunlar nedeniyle boşanmaya karar verdi.

Çekişmeli boşanma sürecinde olan çiftten Çağlar Balkandere, bir süre sonra yakınlarının desteğiyle eşi Şenay Balkandere'nin işlettiği turşu dükkanının tam karşısına başka bir turşu dükkanı açtı.

Çift, yaklaşık bir yıldır aynı sokakta karşılıklı turşu dükkanı çalıştırıyor.

Çocukları bulunmayan Balkandere çiftinin yaşadıkları bu durum, senaryosunu Sadık Şendil'in yazdığı, başrollerini Türk sinemasının iki önemli ismi Adile Naşit ve Münir Özkul'un oynadığı 1978 yapımı "Neşeli Günler" filmini anımsatıyor.

"Meğer süreç içinde turşu dükkanı açılması için karşı taraftaki dükkanla ilgili anlaşmalar, sözleşmeler yapılmış. O esnada dükkanda eşim duruyordu. Ben gelmiyordum. Zor bir süreçti. Mevcut dükkanı çalıştırırken de diğer dükkanın hazırlığı yapılmış. Ben karşıma dükkan açtığını son gün öğrendim. Aynı logo ve renklerle, maskot, her şey aynı. Sadece isminde çoğul ek kullanılarak açılmış. Dükkanımı tedbir kararıyla teslim aldım. O günden beri tek başıma yürütmeye çalışıyorum."

Onlarca çeşit turşunun yanı sıra kahvaltılık sos, salça ve zeytinyağı satışı da yapan Balkandere, başlangıçta evliliklerini anlaşarak sonlandırmak için çaba gösterdiğini kaydetti.

Yaşadıkları bu durumu "Neşeli Günler" filmine benzetilmesini doğal karşıladığını söyleyen Balkandere, "Tekrardan yaşanmış bir hikaye ama maalesef keşke sirke ve limondan dolayı olsaydı. Ben bunların başıma geleceğini hiç düşünmemiştim. Bir kadın olarak yaşadığım süreç gerçekten çok zor." dedi.

Balkandere, karşılıklı dükkanları gören müşterilerin kendisine "Yeni bir şube mi açtınız?" diye sorduğunu dile getirerek, "Ben gerçeği söyledikten sonra her gün 'O zaman siz Adile Hanım mı oldunuz? Karşı taraf Münir Bey mi oldu?' gibi neredeyse 20-30 defa bu espriyle karşılaşıyoruz. Uzun bir zaman geçti artık doğal karşılıyoruz." dedi.

"Adile Hanım olarak artık bu bizim üzerimize yapıştı. Ben de turşu sirkeyle olur, diyorum." diyen Balkandere, "Sirkenin fermantasyon süresi daha kısa. Turşunun kullanım, tüketim süresi daha uzun olur. Sirke zaten şifadır." ifadelerini kullandı.

- "Turşu suyu limonla da olur, sirkeyle de olur"