        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de suç örgütü operasyonunda yakalanan şüphelilerden 16'sı tutuklandı

        Eskişehir'de polisin suç örgütüne yönelik operasyonunda yakalanan 21 zanlıdan 16'sı tutuklandı.

        Giriş: 21.11.2025 - 11:55 Güncelleme: 21.11.2025 - 11:55
        Eskişehir'de suç örgütü operasyonunda yakalanan şüphelilerden 16'sı tutuklandı
        Eskişehir'de polisin suç örgütüne yönelik operasyonunda yakalanan 21 zanlıdan 16'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, bazı adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda yakalanıp adliyeye sevk edilen 21 zanlıdan 20'si cumhuriyet savcılığında ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartıldı.

        Şüphelilerden 16'sı hakimlikçe tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Gözaltındaki bir zanlının ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        Zanlılar, "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla yaralama", "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak", "tehdit", "mala zarar verme", "Ateşli Silah ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" ve "rüşvet" suçlarından gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

