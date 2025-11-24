AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürcan, mesajında, bilgiyle, sabırla ve gönül ferasetiyle yeni nesilleri yetiştiren öğretmenlerin, milletin istikbali açısından vazgeçilmez sorumluluğu yerine getirdiklerini belirtti.

Öğretmenlerin, insan yetiştirme gibi mukaddes görevi büyük adanmışlıkla sürdürdüğünü kaydeden Gürcan, "Emekleri, gayretleri ve fedakârlıkları için tüm meslektaşlarıma gönülden teşekkür ediyor, her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Görevlerini ifa ederken şehit olanlar ile afetler ve kazalar nedeniyle hayatını kaybeden öğretmenleri rahmetle anan Gürcan, ahirete irtihal eden tüm öğretmenleri minnet ve saygıyla yad ettiğini bildirdi.