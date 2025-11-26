Habertürk
        Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de "Şiddete Nokta Koy" etkinliği düzenlendi

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi tarafından, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Eskişehir Temsilciliği işbirliğiyle "Şiddete Nokta Koy" temalı farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 09:06 Güncelleme: 26.11.2025 - 09:06
        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi tarafından, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Eskişehir Temsilciliği işbirliğiyle "Şiddete Nokta Koy" temalı farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

        Yeşilaydan yapılan açıklamaya göre, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla ESOGÜ Yerleşkesi'nde bir araya gelen katılımcılar, oluşturulan farkındalık zinciriyle şiddetin hiçbir türünün kabul edilemez olduğuna dikkati çekti.

        Etkinlik kapsamında öğrenciler ve katılımcılar, ellerinde "şiddete nokta koy" mesajını taşıyıp, balon uçurarak farkındalık oluşturulmasına destek verdi.

        Fotoğraf çekimiyle sona eren etkinliğe, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi Başkanı Ayşe Fert Dökmeci, Yeşilay gönüllüleri, KADEM yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

