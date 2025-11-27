Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de evden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı, kısa sürede yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 11:31 Güncelleme: 27.11.2025 - 11:31
        Eskişehir'de evden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
        İlçeye bağlı Yaşamkent Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları'nda Nuray Dinç'e ait evden akıllı saat, kablosuz kulaklık, şarj aleti, gözlük ve bir miktar para çalındığı ihbarı üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        Polis, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheli U.G'yi yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Evinden çalınan elektronik eşya ve parayı teslim alan Nuray Dinç, gazetecilere, hırsızlığın ardından eve girdiğinde yaşadığı panikle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunduğunu söyledi.

        Polisin olay yerine hızla geldiğini anlatan Dinç, "Sağ olsunlar hemen gelip ilgilendiler. Asayiş Şube Müdürlüğüne çok teşekkür ederim. Bir gün içinde olayı çözüp eşyalarımı bana teslim ettiler. Çabuk çözülmesi beni çok sevindirdi." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

