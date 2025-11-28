Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        AK Parti Eskişehir Odunpazarı İlçe Başkanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı

        AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 16:34 Güncelleme: 28.11.2025 - 16:34
        AK Parti Eskişehir Odunpazarı İlçe Başkanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı
        AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi.

        AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vural, görevini Mustafa Kemal Bandırma'ya devretti.

        Odunpazarı ilçesindeki parti binasında gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Bandırma'ya yeni görevinde başarılar dilediğini belirtti.

        Odunpazarı'nın Eskişehir için kuvvetli ilçelerden biri olduğunu kaydeden Gürcan, "İlçemizde bundan sonra sizlerin gayretiyle ve hepinizin desteğiyle daha şevkli daha gayretli gideceğiz. Bu yolda kazanılan her şey bize ait. Kaybedilen her şeyin yükümlülüğü de bize ait. İnşallah Allah bizleri utandırmasın, hayırlı işler yapmayı nasip etsin." dedi.

        Gürcan, iyi yönetimle Odunpazarı'nda güzel bir yol kat edileceğini dile getirerek, kendisinin de bunun için elinden geleni yapacağını vurguladı.

        AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak da mahalle ve haneleri dolaşılarak gelecek seçimlerde AK Parti'nin Eskişehir'de hak ettiği yeri göstereceklerini ifade ederek, "Gelecek seçimlerde süreci en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bu minvalde Mustafa Kemal Bandırma'ya başarılar diliyor, kendilerini tebrik ediyorum." diye konuştu.

        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Yedek Üyesi Mürsel Çavdar da AK Parti için Odunpazarı'nda tarihi bir ana şahitlik edildiğine dikkati çekerek, "Bugüne kadar partimize verdiği emeklerinden dolayı Engin Vural'a teşekkür ediyorum. Bayrağı yeni taşıyacak Mustafa Kemal Bandırma'ya da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı görevini devralan Bandırma ise görevi kendisine layık gören herkese teşekkür etti.

        Odunpazarı'na, Eskişehir'e ve Türkiye'ye dair büyük umut ve heyecanla söz verdiğini bildiren Bandırma, şöyle devam etti:

        "Biz, insanı merkeze alan bir anlayışın temsilcisi olacağız. Biz, adaletin, şeffaflığın, çalışmanın ve samimiyetin yanında olacağız. Biz, birleştiren olacağız, ayrıştıran olmayacağız. Bizim medeniyetimiz, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' diyen bir bilgelik üzerine kuruludur. Bu anlayışla, kapımız herkese açık olacak. Görüşü, kimliği, yaşam tarzı ne olursa olsun, Odunpazarı'nda yaşayan her insan bizim başımızın tacıdır."

        Bandırma, ilçeyi Odunpazarı halkıyla yöneteceklerini, herkesin sesini dinleyeceklerini bildirerek, birlik olunduğunda üstesinden gelinmeyecek hiçbir engel olmadığını vurguladı.

        

