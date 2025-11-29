Habertürk
        Milli para yüzücü Baran Doruk Şimşek'i olimpiyat heyecanı sardı

        Milli para yüzücü Baran Doruk Şimşek'i olimpiyat heyecanı sardı

        YAVUZ EMRAH SEVER - Doğuştan kolları olmayan Eskişehirli 15 yaşındaki para yüzücü Baran Doruk Şimşek, milli takımlar seçmelerindeki yarışlarda elde ettiği derecelerle, 2028 yılında ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek paralimpik oyunlarına katılması için gereken olimpiyat barajını aştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 11:05 Güncelleme: 29.11.2025 - 11:05
        6 yaşındayken anaokulu öğretmeninin teşvikiyle yüzmeye başlayan Baran, katıldığı birçok ulusal ve uluslararası şampiyonalarda farklı kategorilerde dereceler elde etti.

        Baran, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 19-22 Kasım'da Sivas'ta düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Milli Takımlar Seçme Müsabakaları 1. Vize Yarışları'nda boy gösterdi. Yarışlarda, "S5" klasmanında mücadele eden Baran, 50 metre kelebek kategorisinde 37 saniye 39 salise ve 50 metre sırtüstü kategorisinde ise 38 saniye 27 saliseyle Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın derecelerini geçti.

        Paralimpik oyunlarına katılım için gerekli barajı aşan Baran, Paralimpik Yüzme Milli Takımı ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Mehmet Bayrak'la antrenmanlarını sürdürüyor.

        Para yüzücü Baran Doruk Şimşek, AA muhabirine, bir sporcu olarak her zaman çok çalıştığını ve bunun karşılığını almak istediğini söyledi.

        Sivas'taki yarışlarda elde ettiği dereceleri, eylül ayında Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda yapmayı istediğini fakat şampiyonaya katılamadığı için bunu gerçekleştiremediğini anlatan Şimşek, "Nasip Sivas'aymış. 3 yıl sonraki Los Angeles Olimpiyatları'na çok güzel bir şekilde hazırlanmaya devam ediyorum. Olimpiyat şampiyonu olup ülkemi gururlandırmak, en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

        Şimşek, antrenörü Bayrak ile sıkı şekilde çalışmayı sürdürdüğünün altını çizerek, "3 yıl sonraki barajları şimdiden geçmek mükemmel bir his. Olimpiyat heyecanını şimdiden hissetmeye başladım." dedi.

        Milli yüzücü, haftada en az 8 antrenman yaptığını, bunun bazen yarış öncesi 12 antrenmana kadar çıktığını dile getirdi.

        Ailesinin kendisine verdiği desteğine dikkati çeken Baran, "Olimpiyatlarda yapacağım dereceyle birinci olmak ve Türkiye'mi temsil edip, gururlandırmak istiyorum." ifadesini kullandı.

        - Antrenör Bayrak: "En büyük hayali olan olimpiyatlara yaklaştı"

        Antrenör Mehmet Bayrak ise Şimşek'in Sivas'taki yarışlarda çok iyi bir performans sergilediğini kaydetti.

        Sporcusunun artık olimpik seviyeye ulaştığına dikkati çeken Bayrak, "Onun hayali olimpiyatlardı. Kendisi her zaman bunu deklere ediyordu. Şu anda en büyük hayali olan olimpiyatlara bir adım daha yaklaştı. Bu tarihte yaklaşması bizim için çok sevindirici bir unsur." diye konuştu.

        Bayrak, Şimşek'in daha önce İstanbul'da yapılan Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları'nda bireysel anlamda 2 madalya kazanmasına karşın olimpik barajı geçemediğini anımsatarak, şöyle konuştu:

        "Bazen madalya kazanmak o barajları geçtiği anlamına gelmiyor. Çünkü barajlar hakikaten çok sert. Paralimpik sporcular nezdinde de olsa 2 kolu olmayan bir sporcunun 37-38 saniye yüzmesi öyle kolay bir şey değil. Baran'ın iyi bir sporcu. Yeri geldiği zaman sezon başında günde iki antrenman şeklinde 12 bin metre yüzdüğü günler zamanlar olacak. Yorulmak onun için bir problem değildir. Azmi, çalışkanlığı gerçekten de takdire şayan. Çok önemli bir sporcu olacağını düşünüyorum. Ülkesine, bayrağına çok bağlı, sadık bir çocuk."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

