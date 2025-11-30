Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de öğretim üyesi açtığı çiftlikte çoban köpeklerini yetiştiriyor

        Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Serkan Berber, kurduğu çiftlikte çoban köpeklerini yetiştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 11:19 Güncelleme: 30.11.2025 - 11:19
        Eskişehir'de öğretim üyesi açtığı çiftlikte çoban köpeklerini yetiştiriyor
        Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Serkan Berber, kurduğu çiftlikte çoban köpeklerini yetiştiriyor.

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Karagözler Mahallesi'nde dünyaya gelen 46 yaşındaki Berber, çocukluk yıllarında akbaş ve kangal başta olmak üzere birçok çoban köpeğiyle iç içe büyüdü.

        Köpek besleme sevgisi zamanla hobi olmaktan çıkarak daha geniş bir amaca dönüşen Berber, köy yaşamının kazandırdığı deneyimleri akademik birikimiyle birleştirerek Anadolu çoban köpeklerinin tanıtımına katkı sunmayı hedefledi.

        Akbaş, kangal, çapar, kara kırçıl ve Anadolu çoban köpeği gibi diğer ırkları da sürüsüne katarak kapsamlı bir yetiştiricilik faaliyeti yürüten Berber, kendi yetiştirdiği köpeklerin güçlü, çevik ve sadık yapısını gösteren videolar da hazırlıyor.

        Berber'in hazırladığı videolar yurt içi ve yurt dışından binlerce kişi tarafından izleniyor.

        - Çoban köpeklerine Avustralya'dan talep var

        Karagözler Mahallesi'ndeki çiftliğinde, gazetecilere açıklama yapan Berber, çiftliklerini yabani hayvanlardan koruyabilecek nitelikte köpek arayışında olan Avustralyalı 34 yaşındaki Haitham Abood'un sosyal medya aracılığıyla kendisine ulaştığını söyledi.

        Çoban köpeklerini yerinde incelemek isteyen Abood'un, Eskişehir'e geldiğini belirten Berber, "Abood, bir haftalığına sürümüzü yerinde ziyaret etti ve köpeklerin doğada gösterdiği çalışma performansını yakından gözlemledi. Bölgemize ait köpeklerin yurt dışında tanıtılmasından gurur duyuyorum." dedi.

        Sürüsünde 23 köpek bulunan Berber, Abood'un ilerleyen günlerde birkaç köpek sahiplenmek üzere yeniden Eskişehir'e geleceğini anlatarak, "Özellikle akbaş ve kangalların koruma yeteneklerinden çok etkilendi. Bunu yerinde gözlemleyebildiği için ben de çok mutluyum." diye konuştu.

