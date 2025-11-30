Eskişehir'de öğretim üyesi açtığı çiftlikte çoban köpeklerini yetiştiriyor

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Serkan Berber, kurduğu çiftlikte çoban köpeklerini yetiştiriyor.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Karagözler Mahallesi'nde dünyaya gelen 46 yaşındaki Berber, çocukluk yıllarında akbaş ve kangal başta olmak üzere birçok çoban köpeğiyle iç içe büyüdü.

Köpek besleme sevgisi zamanla hobi olmaktan çıkarak daha geniş bir amaca dönüşen Berber, köy yaşamının kazandırdığı deneyimleri akademik birikimiyle birleştirerek Anadolu çoban köpeklerinin tanıtımına katkı sunmayı hedefledi.

Akbaş, kangal, çapar, kara kırçıl ve Anadolu çoban köpeği gibi diğer ırkları da sürüsüne katarak kapsamlı bir yetiştiricilik faaliyeti yürüten Berber, kendi yetiştirdiği köpeklerin güçlü, çevik ve sadık yapısını gösteren videolar da hazırlıyor.

Berber'in hazırladığı videolar yurt içi ve yurt dışından binlerce kişi tarafından izleniyor.