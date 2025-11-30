Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de bir kadınının misafir olarak kaldığı evde ölümüne ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, arkadaşının evinde kalan kadının ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 01:59 Güncelleme: 30.11.2025 - 01:59
        İstiklal Mahallesi Yeşiltepe Sokak'taki bir apartmanın 4. katında arkadaşına ait evde kalan 37 yaşındaki Beyza Yavuz'un dün fenalaşarak yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında evde polis ekiplerince yapılan incelemede sahte alkol ve üretimde kullanılan ekipman bulundu.

        Ekipler, bu kapsamda evlerinde sahte alkol üretip sattıkları öne sürülen baba İ.S.E. (76) ile oğlu S.E'yi (49) gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, babası ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Bu arada Beyza Yavuz'un kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için başlatılan otopsinin devam ettiği öğrenildi.

